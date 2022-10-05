Así fue la dolorosa despedida de Pablo Lyle antes de ir a prisión.

Tuvieron que pasar tres años para que Pablo Lyle enfrentara el homicidio involuntario del cubano Juan Ricardo Hernández, y finalmente después de casi tres semanas de audiencias intermitentes, este martes por la tarde, el jurado emitió un veredicto que declaró al actor culpable.

"Nosotros, miembros del jurado, encontramos que el acusado es culpable de homicidio involuntario, así lo confirmamos todos este día 4 de octubre de 2022 desde el condado de Miami, Florida", dijeron los miembros del jurado.

La resolución se dislumbraba desde el inicio del día, no solo por la evidente preocupación de la familia de Pablo y de él mismo durante las largas horas de espera, sino porque la jueza despidió a los tres jurados suplentes. Uno de ellos reveló a la prensa cuál hubiera sido su fallo: "La víctima no tuvo ni una arma ni nada de eso".

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Así se despidió Pablo Lyle de su familia en el final de su juicio

Al escuchar el veredicto, las reacciones en la sala no se hicieron esperar, mientras la familia de Pablo Lyle no daba crédito; Mercedes Arce, la prometida del occiso, rompió en llanto sentada en la misma fila que el hijo de Juan Ricardo Hernández.

Antes de ser esposado, a Pablo Lyle se le permitió despedirse de su familia y se fundió en un abrazo con su esposa Ana Araujo; seguida de Silvia Lyle, su hermana; y Lucas Delfino, su cuñado, quien lucía abatido. Al final, terminó rodeado de los suyos.

Minutos más tarde, le fueron tomadas las huellas digitales y fue esposado. Se despidió de su familia antes de ser trasladado al centro correccional Turner Guilford Knighth, donde estará bajo custodia hasta el próximo 26 de octubre, cuando la jueza revele la sentencia. Aunque ayer se adelantó que podrían ser entre 9 o 15 años en prisión.

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