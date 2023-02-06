La defensa de Pablo Lyle apelará la sentencia, la tachan de errónea.

A tan solo unos minutos de haber escuchado la sentencia a la que Pablo Lyle se hizo acreedor por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, sus abogados confirmaron que la apelarán refrendando lo que siempre sostuvieron.

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Que Pablo no debió pasar un solo día en la cárcel, pues aquel fatídico día, solo intentaba defender a su familia y, también que él hoy occiso nunca debió de haber bajado de su auto, pues fue eso lo que dio origen al incidente que provocó su propia muerte.

Lo que les diré es que, en mi opinión, su condena fue errónea y sigue siéndolo, por supuesto que vamos a apelar, él es inocente, él no rompió la ley del estado de Florida, él solo defendía a su familia. Es una locura que algunos fiscales pidieron la condena de 15 años para alguien que no tiene antecedentes, esto no tienen nada que ver con la familia Hernández, nosotros entendemos lo que ellos piden, perdieron a un ser querido y es lógico, pero los fiscales de la corte deberían de buscar justicia y no venganza

¿Por qué está mal la sentencia de Pablo Lyle? De acuerdo con su abogado, la sentencia del actor está mal, pues Juan Ricardo Hernández nunca debíó salir de su carro.

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¿Por qué cree que la sentencia esté mal?, porque había niños en ese carro, pregúntese esto ¿Estaríamos aquí sí el señor Hernández no se hubiera bajado de su auto? Florida, no tolera que haya personas enojadas en accidentes de autos y se bajen a golpear ventanas y eso aterró a los niños. El señor Hernández, lamentablemente fue quien provocó este incidente, tal vez fue una excelente persona durante toda su vida, pero nunca debió de salir de su auto. Por supuesto, yo seré quien apele, desde luego que sí

¿Qué dijo Ana Araujo y la hermana del actor? En contraste Ana Araujo, esposa de Pablo y su hermana Silvia Lyle, fueron escuetas en sus comentarios tras la audiencia.

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