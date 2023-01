Así fue abucheado Piqué en México, el momento se viralizó en redes.

Parece que la vida personal de Piqué y todo lo que lo rodea resulta incluso de mayor interés que su misma carrera futbolística, principalmente, después de su separación de la colombiana Shakira y de todos los rumores y especulaciones al respecto, lo que ha ocasionado opiniones divididas y que cada parte de la historia tenga sus aliados y por lo tanto, ataquen al otro, pues recordamos que así fue abucheado Piqué en México y el momento se viralizó en redes.

Vanessa Claudio y Carlos Quirarte tuvieron un desacuerdo por Shakira.

El exjugador del Barcelona, quien se retiró un poco antes del inicio del Mundial, sigue de alguna manera formando parte de este deporte, pero ahora, como empresario de Grupo Kosmos, del que se ha convertido en uno de los principales accionistas y ha logrado establecer acuerdos de distinta índole. Además, el catalán ha decidido apostar fuertemente por el universo streaming y ese rubro lo condujo a México; sin embargo, no todo resultó como se esperaba y te contamos por qué.

¿Cómo fue el momento en que Piqué es abucheado en México?

De manera virtual, Gerard Piqué asistió al Auditorio Nacional de Ciudad de México en el marco de los Premios Esland 2023, los cuales reconocen a las personalidades del streaming, en donde el ahora empresario se mueve y en su participación al lado de Ibai Llanos, uno de sus socios, la reacción del público no fue la esperada.

Ya que apenas apareció en pantalla se lanzaron varios abucheos, mismos que ya se han vuelto virales y es que la imagen del ex futbolista no ha sido la mejor a partir de la tiradera de la colombiana Shakira hacia él, su actual pareja, Clara Chía y hasta la madre de Piqué, pues recordemos que no es la primera vez que ha recibido ataques de este tipo.

Hasta el momento, Gerard no ha hecho ningún comentario al respecto, pero tampoco se espera que lo haga, de lo que sí estamos seguros es de que las polémicas a su alrededor seguirán.