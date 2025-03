La abuela de Alicia Villarreal murió a causa de violencia de género, así lo reveló la cantante

En la plática que Alicia Villarreal sostuvo con Pati Chapoy, también reveló que previo al momento de hacer la señal de auxilio que desató toda la polémica, recordó a su abuela Socorro, quien fue víctima de violencia de género y, desafortunadamente, perdió la vida a los 25 años de edad tras haber recibido un disparo de su pareja.

Alicia Villarreal recuerda a su abuelita Socorro, quien murió a causa de violencia de género

“Mi momento más fuerte de ese día, de ese día domingo, fue tener en mi mente a mi abuela Socorro”, dijo, y aunque admitió que no la conoció, supo que fue víctima de feminicidio : “A ella también le quitaron la vida a los 25 años, dejando a una bebé de 15 días, no del papá de mi mamá, porque el papá de mi mamá falleció cuando mi mamá tenía dos años. En esa época, con lo de la fiebre tifoidea, mi abuelo falleció. Mi abuela después de unos años, muchos años, estuvo con otro señor y tuvo a esa bebé, que es mi tía Marina y pues a mi abuela le dieron un balazo y realmente se murió desangrada”, contó.

Además, Alicia Villarreal reveló que han arrastrado esos patrones de conducta de generación en generación, algo que afortunadamente lo ha hablado con su hija Melenie: “No es fácil decirlo, porque también es el papá que tú les escogiste a tus hijos (…) A veces normalizamos esta conducta y ok, no pasa nada, ahorita ya se enojó, ya dijo, ya me enojé, ya dijimos, ya gritamos, ya no sé, lo que pasó, y es una conducta horrible”.

¿Alicia Villarreal está tomando terapia?

Al ser cuestionada sobre si ha tomado terapia para enfrentar toda la polémica, la cantante de 53 años admitió que sí lo ha hecho, aunque no ha sido tan fácil como muchos podrían pensarlo: “No es fácil a veces decir, ‘necesito ayuda’. Siempre era, voy a perder una hora de mi día, que no puedo, que tengo que hacer cosas, que tengo que ir a la oficina, que tengo que… o sea ya a veces digo, ‘voy a perder una hora para ir a platicar algo que yo misma puedo entenderme’ y tuve que salir de esa idea”.