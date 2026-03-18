11 ideas para hacer tus apuntes bonitos: diseños que no necesitan habilidades de dibujo
Tener todas las anotaciones de tus clases te ayudará a mejorar las técnicas de estudio y podría hacer que te sientas más entusiasmado para aprender temas nuevos.
A pesar de que todas las personas tienen procesos de aprendizaje diferentes, hay algo en común con todos los procesos: el tomar notas en clase para repasar y prepararse antes de un examen. Y esta técnica podría mejorarse considerablemente si existe un incentivo, como lo son los apuntes bonitos y perfectamente estructurados para el estudio.
De acuerdo con información de Psychology Today explica que si bien no es un hecho que tener los cuadernos adornados se refleje en qué tan rápido se comprenden los temas, sí puede ser una forma de alentar a la mente a prestar más atención. Esto ya que ayuda a organizar los pensamientos desde que se asimilan hasta que se plasman en las hojas.
¿Cómo hacer apuntes bonitos? Técnicas para que tus cuadernos estén bien ordenados y decorados
- Títulos con lettering básica. No necesitas ser experto en caligrafía para empezar con el lettering. Ponlo en los títulos y notas importantes con colores distintos.
- Subrayados con marcatextos de color pastel. Cambia los marcatextos fosforescentes por los que vienen en tonos pastel y ve sumándolos en extractos que debas estudiar.
- Usa stickers o recortes. En clases de arte o diseño, puedes ponerte más creativo e ir decorando tus apuntes bonitos con estampitas o recortes que hagan referencia sobre el tema.
- Recuadros en 3D. Si el dibujo no se te da, puedes poner recuadros de información con apariencia en tercera dimensión. Esto ayudará a que ubiques rápido los temas de interés.
- Hojas con "efecto ventana". Para que no pierdas el tiempo buscando las notas recientes, forma unos separadores como si fueran ventanitas de información. Solo tienes que doblar la hoja y poner el texto a repasar.
- Listas con viñetas creativas. En lugar de poner guiones o viñetas clásicas para dividir temas, haz estrellitas, corazones y círculos irregulares de muchos colores.
- Esquemas rápidos. Cuando sientas que ya dominas casi todo lo relacionado con los apuntes bonitos, arriésgate a a hacer esquemas con los puntos importantes de cada tema visto. Usa flechas o llaves.
- Separadores con líneas decorativas. Cuando vayas a poner más de un tema en una misma hoja, distingue cada sección con líneas hechas de gel. Puedes usar una regla o hacer puntos para trazarla.
- Palabras clave en mayúsculas divertidas. Al momento de resaltar un concepto, recurre a las mayúsculas con adornos para darle un toque distinto.
- Márgenes decorativos. Por si prefieres algo más rápido, prueba ir decorando las hojas desde antes para garantizar unos apuntes bonitos. Haz márgenes de colores que distingan a cada materia.
- Sombras en títulos. Para las veces que debas estudiar temas específicos, puedes poner títulos sombreados con una capa ligera de colores de madera.