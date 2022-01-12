Captan a mujer declarada como “desaparecida” nadando entre caimanes.

Recientemente se dio a conocer que una mujer declarada como desaparecida por autoridades de Florida, reapareció semanas después de que la policía y sus amigos cercanos iniciaron una búsqueda intensa para encontrarla.

Si bien la mujer no ha regresado, la prueba de que está con vida es un video difundido por la policía del estado.

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El impacto del video en la familia de la mujer desaparecida

El video causó un gran impacto entre sus familiares y amigos, pues fue difundido por la policía y rápidamente se viralizó en redes sociales.

La mujer identificada como Paola Miranda-Rosa fue vista nadando en un pantano infestado por caimanes, animales propios de la región.

Las investigaciones sobre la mujer desaparecida

De acuerdo con los informes policiales, la joven fue vista por última vez por una pareja de turistas el pasado 18 de diciembre, un día después de su último contacto con su familia en el parque estatal de Wekiva Springs; ambos turistas fueron quienes grabaron el momento en que Paola está nadando entre caimanes.

Mujer desaparecida en Florida fue vista por última vez nadando en un río lleno de caimanes. Autoridades revelaron que personas que estaban en el Parque Wekiva Springs el 18 de diciembre grabaron a la mujer nadando en el río. Familiares identificaron a la mujer como Miranda Rosa. pic.twitter.com/ixiQrY0WAW — Raúl Brindis (@raulbrindis) January 8, 2022

Otra situación extraña es que la familia denunció la desaparición de Paola dos días después de que hallaron su auto.

De acuerdo con sus familiares, Paola Miranda-Rosa padece esquizofrenia y trastorno bipolar, lo que sería un detonante para que haya decidido adentrarse en el parque Wekiva Springs.

Además, los agentes de la policía rastrearon mediante cámaras subacuáticas alrededor de seis kilómetros del río, cerca del lugar donde la pareja de turistas captó a la chica y recorrieron los bosques vecinos en busca de cualquier rastro, pero hasta el momento no han podido localizarla.

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El video del momento en que la joven nada en el estanque se hizo viral en las últimas horas a través de las redes sociales.

