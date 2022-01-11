Prepara sándwiches a sus suegros, su novia lo deja por “pobre”.

Formalizar una relación sentimental puede ser uno de los eventos más importantes en la vida de un hombre, quien probablemente prepare una cena para conocer a sus suegros y así vivir una velada inolvidable.

La historia de un joven no fue para nada especial, pues intentó formalizar su noviazgo con sándwiches de mortadela y refrescos.

Se trata de un hombre argentino originario de La Rioja en la Ciudad de Santa Cruz, quien envió su historia anónima a la cuenta de Facebook llamada Pequeño Billy.

El argentino contó que conoció a su novia en el karaoke Gente Grande el pasado 24 de diciembre, pero decidió formalizar el noviazgo con la mujer de sus sueños en este 2022.

Te puede interesar: Hombre dona riñón a su suegra; novia lo abandona. (VIDEO)

Historia de hombre que ofreció sándwiches conmueve en internet

El joven argentino invitó a sus suegros a cenar sándwiches de mortadela y refrescos, menú que no fue del agrado de su novia, quien terminó dejándolo.

“Me gustaría que por medio de esta publicación sepan que cuando conozcan a alguien vayan de frente. Digan la vida que tienen, que no les pase como a mí que me dejaron por ser pobre”, expresó el hombre a través de una página de Facebook.

Además, el chico confesó que se dedica a la jardinería y que se siente arrepentido de no ser honesto sobre su vida personal.

Quizás si yo le hubiese contado que era un simple jardinero, ella no se hubiera fijado en mí. Seguramente ella va a ver esta publicación y por eso no quiero dar nombres

La historia de los sándwiches de mortadela pronto salió de Facebook y llegó a otras redes sociales como Twitter, Instagram y TikTok, donde los internautas se sintieron conmovidos con la historia.

“¿Sándwiches de queso y mortadela? Yo me caso”, escribió una mujer al enterarse de la peculiar cena del joven argentino.

La historia ha dividido las opiniones en internet, pues otras personas aseguran que comer sándwiches con mortadela no es la mejor opción para formalizar una relación sentimental o para celebrar un evento importante.

También te puede interesar: Hombre conmueve con fiesta de cumpleaños a sus perritos. (VIDEO)