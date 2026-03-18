Tacos de canasta en 30 minutos: El secreto del aceite de achiote

Los tacos de canasta son ideales para transportarlos, servirlos en reuniones y mantener el sabor intacto por horas. A diferencia de otros estilos, estos tacos se rellenan de manera individual y se colocan en una canasta o recipiente hermético con aceite y chile. Allí permanecen cocinándose al vapor hasta el momento de servir, lo que garantiza que se mantengan calientes y alcancen esa textura suave tan característica. Por esta razón, en muchas regiones de México se les conoce también como "tacos sudados".

Como el proceso de cocción final es al vapor, se recomienda estrictamente el uso de tortillas de maíz en lugar de las de harina. Esta receta es, además, una excelente oportunidad para aprovechar aquellas tortillas que se han puesto un poco duras, siempre que mantengan la flexibilidad suficiente para no romperse al doblarlas.

Tacos de canasta

¿Cómo hacer los tacos de canasta?

Para esta versión rápida de 30 minutos, utilizaremos los dos rellenos más tradicionales que nunca fallan:

Papa: 2 libras de papas cocidas y transformadas en un puré terso, sazonado con cebolla y jalapeño salteado para un toque de picor sutil.

Frijol: 4 tazas de frijoles negros refritos, realzados con un toque aromático de ajo y cebolla.

¿Cómo hacer el aceite de achiote para los tacos?

El color rojizo icónico de la tortilla no es casualidad. Para lograrlo en casa necesitarás:

1 1/4 tazas de aceite vegetal.



3 cucharadas de achiote molido.

¿Cómo preparar los tacos de canasta? Paso a paso

Antes de iniciar la cocción, es vital preparar el "nido". Forra una cesta o recipiente con una toalla grande y gruesa. Coloca una bolsa de plástico limpia dentro y, finalmente, forra el interior del plástico con papel pergamino o papel encerado. Esto mantendrá el calor de forma eficiente.

Calienta el aceite en una sartén y disuelve el achiote hasta que comience a burbujear. Pasa cada tortilla de maíz por este aceite caliente apenas 3 segundos por lado. El objetivo es que queden flexibles y teñidas, pero nunca crujientes.

Rellena 10 tortillas con el puré de papa y otras 10 con los frijoles refritos. Dóblalas por la mitad y acomódalas cuidadosamente, una sobre otra, dentro de la bolsa que preparaste previamente.

Cierra la bolsa de plástico herméticamente para atrapar el vapor y envuélvela con la toalla. Si es necesario, añade más toallas encima para aislar el calor por completo. Deja que los tacos "suden" durante al menos 20 minutos. Este tiempo es crucial para que los sabores se fusionen y la tortilla alcance su textura ideal de seda.

¿Con qué acompañar los tacos de canasta?

Mientras los tacos cumplen su tiempo de reposo, prepara una salsa verde tradicional. Aquí puedes encontrar el paso a paso más detallado.

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