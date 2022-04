VIDEO: Abuelita de 92 años deja reglas para su funeral en TikTok.

En TikTok, no solo se pueden encontrar los mejores videos de baile, recetas de cocina, moda y hasta de maquillaje, pues usuarios de la app china también realizan reglas para el día de su funeral.

Rafa Serdán nos lleva ‘A Clavar el Diente’ con un famoso chef de TikTok.

Tal es el caso de Grandma Droniak, una tiktoker de 92 años que dio a conocer una serie de reglas para todos las personas que se darán cita en su funeral.

Todo aquel que asista “podrá llorar, pero no mucho”, es la primera regla que la mujer hizo pública en su cuenta oficial, pues no quiere que los invitados “hagan el ridículo”.

Grandma Droniak pidió a sus invitados emborracharse cuando ella esté dentro del féretro, petición que dividió la opinión entre los usuarios de las redes sociales.

La última regla es que “Bertha no esté invitada”, aunque la tiktoker no ha dado a conocer quién es la misteriosa mujer que no se puede dar cita en su funeral.

Te puede interesar: VIDEO de TikTok explica qué tan sucio está tu dinero.

Reglas para funeral se hacen virales en internet

El video de Grandma Droniak cuenta con 20 millones de reproducciones en aumento y comentarios de algunos curiosos preguntando por el paradero de Bertha.

“Pasen el chisme de Bertha”, “No vayas a ir Bertha o te sacamos” y “Queremos el storytime de Bertha”, fueron las reacciones de algunos internautas.

Grandma Droniak dejó claro que su fallecimiento no sucederá pronto, pero decidió adelantar las reglas del funeral por cualquier cosa.

“Esto no va a ocurrir pronto, pero no lo olviden”, escribió en la descripción del video.

Esta influencer, de 92 años, cuenta con 3.9 millones de seguidores en TikTok, donde usualmente comparte videos con humor sarcástico y divertidos filmes sobre su vida personal.

“Les pido por favor que se emborrachen durante el funeral. Háganlo por mí”, expresó esta popular creadora de contenido sobre las reglas en el día de su fallecimiento.

También te puede interesar: VIDEO: Baile del Chavo del 8 es viralizado en TikTok por extranjeros.