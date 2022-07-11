La Academia: Cesia y Andrés son captados en plan comprometedor. (VIDEO)

Andrés tuvo una de las mejores actuaciones el día de ayer en La Academia, luego de subir al escenario para interpretar Triste Canción de Amor de El Tri.

El sonorense dejó impactado al panel de críticos, incluyendo a Lolita Cortés quien pidió al alumno llegar a la final en su versión más rockera.

Y no solo el ámbito profesional sonríe para el alumno, pues también ha tenido muy buena suerte en el amor dentro de la casa.

Y es que, Andrés y Cesia fueron captados en pleno abrazo por las cámaras de La Academia, demostrando su gran química ante millones de televidentes.

"Andresia" es el apodo que recibieron estos dos participantes, cuyo talento ha sobresalido en cada gala de nuestro reality show.

Los alumnos aún no han confirmado que tengan algo más que una simple amistad, aunque el reciente video mostrándose muy cariñosos demuestra lo contrario.

Andrés y Cesia no es la primera parejita que se formaría en La Academia, pues Santiago e Isabela estuvieron a punto de iniciar un romance que desgraciadamente quedó a la deriva.

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Andrés tuvo una espectacular noche en La Academia

Andrés vivió una de sus mejores noches en La Academia, dejando ver que su enfermedad no es impedimento para lograr cosas extraordinarias.

Recordemos que el sonorense padece Diabetes mellitus tipo 1, enfermedad que provoca síntomas como aumento de la sed, necesidad de orinar a menudo, hambre extrema, adelgazamiento no intencional, irritabilidad, cambios de humor, fatiga y debilidad, así como visión borrosa.

Pese a todo, Andrés brilló a lo grande y no pudo evitar expresarlo ante todo el público mexicano que lo ha estado apoyando desde el día uno: "Nada debe ser un impedimiento para cumplir sus sueños y para trabajar por ellos", dijo en el escenario de La Academia.

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