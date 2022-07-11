La Academia: ¿Cuál es la enfermedad que padece Andrés?

Si alguien conquistó con su estilo y voz el día de ayer en La Academia fue Andrés. El alumno interpretó Triste Canción de Amor de El Tri, ganándose los mejores comentarios de la noche y dejando con la boca abierta a Lolita Cortés.

Luego de mostrar su lado más rockero en el escenario y cautivar al panel de críticos, Alexander Acha dedico emotivas palabras al participante sonorense.

"Mi querido Andrés estoy muy orgulloso de ti, y además por una cosa muy importante, creo que para poder salir este día como león como saliste tu a rugir, tenías que pasar por esos momentos de catarsis y esa liberación que tuviste de todo este tema que la gente ya conoce, de tu tema del control y de tu enfermedad. Celebro que La Academia no nada más ayuda a los artistas a crecer profesionalmente si no personalmente", dijo el director de La Academia.

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¿Cuál es la enfermedad que padece Andrés?

Andrés ha sido muy abierto con su enfermedad Diabetes mellitus tipo 1, pues en varias ocasiones se ha sincerado sobre los cuidados y hábitos que debe tener.

El portal Mayo Clinic define a la Diabetes mellitus tipo 1 como "un trastorno crónico en el cual el páncreas produce muy poca insulina o directamente no la produce".

Algunos de los síntomas son aumento de la sed, necesidad de orinar a menudo, hambre extrema, adelgazamiento no intencional, irritabilidad, cambios de humor, fatiga y debilidad, así como visión borrosa.

Luego de su maravillosa presentación el día de ayer, Andrés invitó a los televidentes a luchar por sus sueños sin importar su condición.

"A toda la gente rápidamente quiero decirles que si tienen algún padecimiento o alguna enfermedad, que nada debe ser un impedimiento para cumplir sus sueños y para trabajar por ellos. Muchas gracias por permitirme estar aquí", dijo.

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