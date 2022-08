Esto es lo que no viste de la Gran Final de La Academia.

La Gran Final de La Academia ocupó los primeros puestos de popularidad en las redes sociales, pues Nelson, Rubí, Andrés, Cesia y Mar se disputaron el primer lugar.

Programa 15 agosto 2022 Parte 1 | ¡Cesia, ganadora de La Academia!

Por primera vez en la historia, la Gran Final se dividió en dos partes, así que los televidentes pudieron disfrutar de un sábado y domingo lleno de magia con las extraordinarias participaciones de los alumnos.

Las sorpresas no pararon en todo el fin de semana, pues Andrés, Nelson y Eduardo se ganaron la oportunidad de compartir escenario con el Grupo Cañaveral en algunos conciertos.

La Gran Final se disputó entre Cesia y Andrés, siendo La Leona de Honduras la gran ganadora de La Academia en su aniversario de 20 años.

Te puede interesar: Cesia se convirtió en la ganadora de La Academia.

Esto fue lo que no viste de la Gran Final de La Academia

La alfombra roja de la final de La Academia se vivió con bombo y platillo, pues desfilaron grandes invitados rumbo a este último capítulo de nuestro reality show.

Se vivieron shows de primera con Natalia Jiménez, Ana Bárbara, Río Roma, Grupo Cañaveral, La Sonora Dinamita y Aleks Syntek: “Quiero que con los tres primeros lugares hagamos un dueto en el póximo evento que venga”, dijo el intérprete de Sexo, Pudo y Lágrimas.

Por su parte, Emir Pabón eprovechó para nombrarse un amante de la moda, pues presumió una cabellera azul acompañada con un estrafalario atuendo.

“Soy referente de la moda, me gusta moda, me gustan los looks y me gusta atreverme”, dijo el líder del Grupo Cañaveral.

Ana Bárbara, quien formó parte del panel de críticos, también invitó a los finalistas a compartir el escenario con ella en alguna de sus giras.

“Están invitados todos”, expresó La Reina Grupera, quien también ofreció una presentación de primer nivel en la Gran Final de La Academia. Lolita Cortés, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito también brillaron a lo grande en este episodio tan especial.

También te puede interesar: La Academia: Alumnos se despiden de la casa previo a la final.