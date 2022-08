La Academia: Alumnos se despiden de la casa previo a la final.

No hay día que no llegue, ni fecha que no se cumpla, por lo que la noche de este domingo 14 de agosto vamos a conocer al gran ganador de la decimotercera generación, donde Andrés, Rubí, Nelson, Mar y Cesia tienen todo lo necesario para ser el gran artista de La Academia.

Concierto 18 | 13 de agosto | Inicia La Gran Final de La Academia.

Los alumnos se van a despedir del escenario más importante de la música en México con los siguientes temas, mismos que los van a hacer brillar para lograr la mayor cantidad de votos:

- Mar: Ahora Tú de Malú.

- Cesia: Por amor de Marco Antonio Muñiz.

- Rubí: Mi error, mi fantasía de Edith Márquez.

- Andrés: Me va a extrañar de Ricardo Montaner.

- Nelson: Mientes de Camila.

Los alumnos hicieron su última transmisión desde la casa.

Este domingo los alumnos pasaron su último día en la casa de La Academia, por lo que se despidieron de todos los rincones en donde pasaron grandes momentos.

Alexander Acha entró con ellos para darles ciertos consejos para su futuro y se despidió de cada uno de ellos reconociendo su gran trabajo a lo largo de estos meses.

Después de 10 semanas de haber hecho un trabajo exhaustivo, difícil, unos retos que para mucha gente pudieran parecer inalcanzables y que ustedes alcanzaron

Esta Academia es para gente resistente, les queda claro, es para gente fuerte; nadie llega a una final de La Academia que no sea fuerte, ni pasará porque este proyecto, está Academia es para gente fuerte, que tiene coraje por salir y perseguir sus sueños; aunque cueste dolor a veces, aunque saque lágrimas

Así puedes votar por tu alumno favorito de La Academia.

Estos son los pasos que tienes que seguir para poder votar por tu alumno preferido de La Academia.

-Primero debes descargar la aplicación completamente gratis de ‘TV Azteca en vivo’ en tu celular.

-Segundo debes ir a la sección de La Academia y buscar el apartado de ‘Vota aquí’.

-Tercero tienen que seleccionar a tu alumno preferido y darle tus votos.

De esta forma, el cantante de tu preferencia podrá alcanzar su sueño y tendrá como premios un millón de pesos y un contrato con una disquera y tú será parte de su carrera.

¿Cuándo y dónde ver la primera parte de la Gran Final de La Academia?

Este domingo 14 de agosto es la Gran Final de La Academia, así que no te lo pierdas en punto de las 20 horas, a través de la señal de Azteca Uno y la App de TV Azteca En Vivo.