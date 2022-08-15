Cesia se convirtió en la ganadora de La Academia.

Una noche esperada y llena de magia fue lo que nos ha regalado la Gran Final de La Academia, donde los alumnos salieron al escenario a demostrar todo lo que habían aprendido a lo largo de estos meses.

Los críticos están de pie con la interpretación “La Leona de Honduras”

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Todo fue maravilloso, desde el escenario, las interpretaciones y las críticas, pues en más de una ocasión Horacio Villalobos, Ana Bárbara, Lolita Cortés y Arturo López Gavito se pusieron de pie y aplaudieron todo lo que estaban viendo sobre el escenario.

La primera en subir al escenario fue la polémica Rubí, quien fue una de las participantes más criticadas, pero la joven siempre entregó todo en cada momento y en la final no fue la excepción.

La joven subió a interpretar ‘Mi error, mi fantasía’ y lo hizo de la mejor forma, por lo que los críticos le desearon la mejor de las suertes, seguros de que Rubí va a alcanzar sus sueños.

La representante de Honduras, Cesia, volvió a sorprender a todos con su potente voz al interpretar ‘Por amor’ de una forma que puso de pie a los críticos que la aplaudieron como en otras ocasiones.

Andrés tuvo una de las mejores noches desde que llegó a pisar el escenario de La Academia, el sonorense cantó ‘Me va a extrañar’ y lo hizo casi perfecto, por lo que los críticos le dijeron que al terminar el reality tenía una gran carrera por delante.

Una de las alumnas más talentosas y dedicadas de esta generación fue Mar, por lo que cerró su participación con una interpretación maravillosa que nuevamente puso de pie a los críticos, asegurando que tenía un gran futuro.

Finalmente, Nelson quien fue reconocido por ser uno de los alumnos más discretos, pero que siempre ponía atención a todo lo que le decían los maestros y los críticos, al final lo logró y se metió a la Gran Final siendo uno de los preferidos del público.

Sin duda, su interpretación de ‘Mientes’ es algo que va a quedar en la historia de la televisión mexicana, pues logró hacerla suya por completo.

Cesia se convirtió en la gran ganadora de La Academia

Recordemos que los tres primeros lugares de La Academia tendrán como premio un contrato con una disquera para grabar sus dos primeros sencillos. Además de que el primer lugar se lleva un millón de pesos para poder seguir buscando alcanzar sus sueños.

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Todo sueño en la vida tiene un comienzo y un final y este domingo, Cesia se convirtió en la gran ganadora de La Academia por lo que ahora comienza una carrera dentro de la música.

Mientras que el segundo lugar fue para Andrés y el tercer puesto fue para Mar, el cuarto sitio se lo quedó Nelson, finalmente el quinto puesto fue para Rubí.

