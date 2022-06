La Academia: Santiago recibe la visita de su novia e Isabela se rompe.

Santiago, participante de La Academia, está de manteles largos en este día, pues celebra 23 años de edad en compañía de todos sus amigos y maestros de nuestro reality show.

Santiago cantó “Hombre normal” en La Academia, no hubo interpretación.

A muy temprana hora de este miércoles, nuestro querido William Valdés y El Chino visitaron a Santiago con un delicioso pastel.

Las Mañanitas, los aplausos y los abrazos no fueron lo único, pues el alumno también recibió la visita de su novia hasta el comedor de La Academia.

La joven llegó con globos y algunos regalos para Santi, aunque no pudo evitar correr a sus brazos y besarlo en esta fecha tan especial para el participante.

Todos los alumnos de La Academia se enternecieron ante el emotivo momento, pero Isabela quedó en shock al ver a Santiago besando a su novia.

Te puede interesar: Santiago habla de los coqueteos con Isabela en La Academia.

Isabela queda con el corazón roto en el cumpleaños de Santiago

Recordemos que Santiago e Isabela se habían mostrado muy cariñosos en las últimas semanas, dejando ver el posible inicio de un romance.

Fue durante una entrevista en nuestra cabina POV de La Academia, donde Santiago confirmó que sí siente algo más por Isabela.

Además, el alumno no ha querido ser muy expresivo con su compañera por miedo a ser juzgado: “Están todo el tiempo las cámaras... hay veces en las que me quiero expresar y por miedo a ser juzgado me evito ciertos comentarios”.

Santiago también había dado pistas sobre la situación con su novia fuera del reality, asegurando que tenía cosas pendientes que resolver antes de inicar algo más serio con Isabela.

Y aunque todo parecía apuntar al inicio de una hermosa historia de amor en La Academia, el reciente cumpleaños de Santiago dejó con el corazón roto a Isabela, quien quedó helada ante la llegada de la novia de su crush en esta mañana.

También te puede interesar: Rubí recibe las peores críticas en La Academia: “No tienes la voz”.