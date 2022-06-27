Rubí recibe las peores críticas en La Academia: “No tienes la voz”.

Estamos viviendo el quinto concierto de La Academia en donde hemos visto varias polémicas a lo largo de estas semanas, pues para los críticos los alumnos ya deberían de haber mostrado un gran avance en sus clases y presentaciones.

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Rubí tuvo su peor noche desde que empezó La Academia.

Sin embargo, varios de ellos lo han logrado, pero otros no lo han hecho y este es el caso de Rubí, quien ha tenido la peor presentación desde que llegó a La Academia dicho por nuestros críticos, quienes le recomendaron dedicarse a otra cosa que no sea la música.

Una de las críticas más fuertes fue la de Arturo López Gavito, quien no le perdonó ninguno de los aspectos en los que se equivocó sobre el escenario.

Con muchísimo respeto te voy a decir algo que es importante, tú estás dando lo mejor que tú tienes, los cuatro hemos exaltado cada noche la manera en la que te has ido superando y creciendo, pero no en este concierto, esto que tú haces no es para ti, porque no tienes la voz, ni tienes las calificaciones para poder estar ahí…. Yo lo que te voy a pedir, es que cuando salgas de aquí hagas lo que tú quieras hacer… Creo que un acto de honestidad tuyo sería decir adiós, para que pudieras realizar felizmente en algo que a ti te llene…

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Además de eso, el público es el que tiene la última palabra y 71 por ciento de los votos afirmaron que no les gustó la interpretación de Rubí.

