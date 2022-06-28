Santiago habla de los coqueteos con Isabela en La Academia.

Santiago realizó algunas declaraciones en la cabina POV de La Academia que dejaron a todos en shock, pues habló de su cercana amistad con Isabela.

Santiago cantó “Hombre normal” en La Academia, no hubo interpretación.

El participante de La Academia contó que conoció a Isa en la universidad, pues ambos ingresaron al comité de cultura y crearon una buena amistad.

Santiago afirmó que, aunque se han dado un par de coqueteos dentro de la casa, prefieren dejar el romance fuera de La Academia.

"No queremos apresurarnos. No tenemos tiempo ni para uno mismo", contó en exclusiva a Pablo Chagra.

El cantante también contó que ambos tienen que resolver temas con sus relaciones amorosas fuera de La Academia, por lo que están llevando las cosas con calma.

Las muestras de amor son cada vez más evidentes, pero Santiago prefiere dar el siguiente paso con Isabela cuando acabe La Academia.

Santiago también quiere hablar con un amor que dejó fuera de La Academia para comenzar un posible romance con Isa de manera formal.

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Santiago e Isabela han estado muy cariñosos en La Academia

Por si fuera poco, Santiago también reveló que se guarda algunos comentarios respecto a Isabela por miedo a ser juzgado.

"Están todo el tiempo las cámaras... hay veces en las que me quiero expresar y por miedo a ser juzgado me evito ciertos comentarios", dijo sobre halagar la belleza de su compañera de La Academia.

En otros temas, Santiago negó que tiene una rivalidad con Rubí, pues de hecho se llevan muy bien: "Me empecé a llevar muy bien con ella, es súper divertida y es una gran persona", dijo en el TikTok de La Academia.

Por último, el participante dijo que le encantaría llegar a la Gran Final de La Academia con Mariana e Isabela, pues son rivales muy dignas: "Mi experiencia en La Academia ha sido increíble".

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