“Por infiel exhibieron a mi mamá" | Programa Completo de Acércate a Rocío 20 de abril del 2026

Francisco llegó un día a su casa y encontró a su mamá, Angélica, siéndole infiel a su padre, Melquiades, quien ahora además de estar dolido por la traición culpa a su hijo de ser la tapadera de su esposa, dejando a Francisco entre la espada y la pared, cuando en realidad él no tiene vela en el entierro. Descubre el desenlace de este caso en el programa completo de Acércate a Rocío.