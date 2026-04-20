“Por infiel exhibieron a mi mamá" | Programa Completo de Acércate a Rocío 20 de abril del 2026
Cachó a su mamá siéndole infiel a su papá, y como tardó en avisarle ahora lo está acusando de ser cómplice de ella, ¿cuál será el desenlace de este nuevo programa de Acércate a Rocío?
Francisco llegó un día a su casa y encontró a su mamá, Angélica, siéndole infiel a su padre, Melquiades, quien ahora además de estar dolido por la traición culpa a su hijo de ser la tapadera de su esposa, dejando a Francisco entre la espada y la pared, cuando en realidad él no tiene vela en el entierro. Descubre el desenlace de este caso en el programa completo de Acércate a Rocío.