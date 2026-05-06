“Fue un silencio impresionante”: Isabel recuerda la pérdida de su hijo por bullying

Isabel compartió el desgarrador recuerdo de la pérdida de su hijo, quien terminó con su vida tras sufrir bullying. Entre lágrimas y con profunda tristeza, recordó el impactante silencio que invadió todo después de aquella tragedia, una experiencia que marcó para siempre a su familia. Su testimonio busca generar conciencia sobre las consecuencias emocionales que puede provocar el acoso y la importancia de atender las señales a tiempo.