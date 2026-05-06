¿En qué momento es considerable hacer un testamento? Esto nos dice un experto
El procedimiento de un testamento es sumamente importante; sin embargo, muchas personas no le dan la seriedad con la que debería tratarse.
El abogado Víctor Rivera nos explica todo acerca de un testamento y cómo se debe llevar a cabo un correcto proceso, además de enmarcar la importancia que este tiene para evitar futuros problemas con las familias cuando el dueño de los bienes fallece. Recuerda que puedes hacer un testamento desde que tienes capacidad jurídica y eres dueño de uno o más bienes.