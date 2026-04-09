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¡Alinne ha sido obligada a cuidar a su abuela, pero hará valer sus derechos!

Alinne ha sido obligada por su papá a dejar sus estudios para cuida a su abuela, pero ahora ella está decidida a hacer valer sus derechos ante la ley.

Alinne, hija de Mónica y Rafael, ha tenido que ser la enfermera de su abuela paterna; según Rafael, lo hace porque es su obligación. Alinne asegura que se ha dejado de su papá para proteger a su mamá y no buscarse problemas. ¿Cómo podría Alinne exigir sus derechos ante las autoridades? Los especialistas de Acércate a Rocío la orientan.

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