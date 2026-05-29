¡Se enfureció! Traicy asegura que están difamando a su Irma, su pareja

Después de Monserrat decidió que Yanet ya no puede vivir en su casa, Traicy, concubina de Irma, entra muy molesta a la clínica de emociones porque asegura que están haciendo quedar a Irma como la villana de la historia. Sin embargo, Rocío le hace ver las injusticias que se han cometido contra Yanet, la hija de Irma. ¿Irma y Traicy tendrán un futuro sólido como pareja?