Su adicción es mi condena | Programa del 29 de mayo 2026 de Acércate a Rocío
¡Quiso embarazarse muy joven y eligió mal! Las malas decisiones de Irma le han afectado negativamente a su hija y a todo su entorno. ¿Podrán enderezar el camino?
Irma era muy joven y quiso embarazarse, así que convenció a Rogelio para lograrlo y le aseguró que no tendría que hacerse cargo de su bebé. Ahora, Rogelio asegura que Irma le pide que responda por su hija, pero él ya tiene otra familia. Sin embargo, Rogelio y Monserrat decidieron apoyar a la hija de Irma y la llevaron a vivir con ellos, pero resultó que anda en muy malos pasos. Ahora, ante su futuro incierto, Rocío le tiende la mano a Yanet para que cambie su destino. ¿Yanet tomará mejores decisiones?