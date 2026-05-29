Su adicción es mi condena | Programa del 29 de mayo 2026 de Acércate a Rocío

Irma era muy joven y quiso embarazarse, así que convenció a Rogelio para lograrlo y le aseguró que no tendría que hacerse cargo de su bebé. Ahora, Rogelio asegura que Irma le pide que responda por su hija, pero él ya tiene otra familia. Sin embargo, Rogelio y Monserrat decidieron apoyar a la hija de Irma y la llevaron a vivir con ellos, pero resultó que anda en muy malos pasos. Ahora, ante su futuro incierto, Rocío le tiende la mano a Yanet para que cambie su destino. ¿Yanet tomará mejores decisiones?