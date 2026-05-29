¡Ni con mamá ni con papá! Yanet trató de cambiar su vida para bien y no lo logró

Yanet, la hija de Irma y Rogelio, entra a la clínica de emociones para confesar que se salió de casa de su mamá porque no estaba de acuerdo ni con los tratos de su mamá ni con la nueva relación que tiene con otra mujer. Ahora Yanet se fue a vivir con su papá porque era la única opción que le quedaba, pero las cosas no salieron con ella esperaba. Rocío le ofrece apoyo para retomar sus estudios y superar el mal momento que atraviesa. ¿Aceptará la ayuda?