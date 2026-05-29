¡Ya no la aguanta! Monserrat revela que la hija de su pareja le robó y quiere que se vaya de su casa

Monserrat intentó apoyar a Rogelio con su hija y la recibió en su casa, pero desde que llegó ha sido una carga. Incluso, Monserrat revela que les ha robado y asegura que es un mal ejemplo para sus otros hijos. Lo único que pide Monserrat es que la hija de Rogelio se vaya con su mamá y haga o qu quiera con ella. Monserrat ya le decidió ponerle un alto a Rogelio y él debe decidir entre su hija y la familia que formó con Monserrat. ¿Monserrat debería hacer un esfuerzo por la hija de Rogelio?