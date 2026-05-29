¡Convencieron a Rogelio y ahora le piden que responda por una hija que él no quería!

A Rogelio, el exnovio de Irma, nunca le interesó tener hijos, pues sabía de la responsabilidad que representaba y él tenía vicios. Sin embargo, Irma lo convenció de embarazarla y le prometió que ella se haría cargo; ahora le ha dado la tarea de ver por su hija. Después de lo que ocurrió con Irma, Rogelio hizo su vida con alguien más y ahora tiene otras responsabilidades. ¿Rogelio tiene que hacerse cargo de la hija de Irma?