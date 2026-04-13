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Alondra confiesa que Melani buscó a su esposo porque esperaba un hijo suyo

Alondra revela que Melani fue a su casa buscando a su esposo Rogelio para pedirle que respondiera por su embarazo; Melani tiene oportunidad de decir la verdad.

Alondra, esposa de Rogelio, entra a la clínica de emociones para revelar que Melani fue a su casa, buscando a Rogelio, para decirle que estaba embarazada de él. Además, cuenta que Rogelio se fue a Estados Unidos porque embarazó a Melani. Ahora, el novio y su mamá y el papá de Melani, exigen respuestas. ¿De quién será realmente el hijo de Melani? Rocío contará su hipótesis y, al sentirse acorralada, Melani revelará toda la verdad.

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