Alondra confiesa que Melani buscó a su esposo porque esperaba un hijo suyo

Alondra, esposa de Rogelio, entra a la clínica de emociones para revelar que Melani fue a su casa, buscando a Rogelio, para decirle que estaba embarazada de él. Además, cuenta que Rogelio se fue a Estados Unidos porque embarazó a Melani. Ahora, el novio y su mamá y el papá de Melani, exigen respuestas. ¿De quién será realmente el hijo de Melani? Rocío contará su hipótesis y, al sentirse acorralada, Melani revelará toda la verdad.