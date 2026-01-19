“La violencia con ella es justificada”, Brandon explica por qué su esposa se ha ganado los malos tratos

Brandon se presenta en la clínica de emociones preocupado, estresado y enojado, pues su suegra María no deja de meterse en su relación con Maradhi. Brandon le pide a su suegra que entienda que ya están casados y que no haga tanto drama. Lo primero que Brandon deja claro en la clínica de emociones es que su violencia contra Maradhi está justificada. Después de reconocer que se casó Maradhi por lástima, confiesa que ya no la quiere.