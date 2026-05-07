Exatlón México | Avance | Exatlón México entra en máxima tensión: llega una de las contiendas más importantes de la recta final
La lucha por el campeonato se vuelve más intensa y cualquier error puede ser fatal dentro de la novena temporada de Exatlón México.
Antonio Rosique advirtió que la última serie eliminatoria de Exatlón México ya está aquí y solo cuatro atletas lograrán avanzar a la semana final por el campeonato. La tensión entre Rojos y Azules aumenta conforme se acerca una de las contiendas más importantes de toda la temporada, donde cada punto podría definir el futuro de los competidores.