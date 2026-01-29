inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡La desprecia su mamá! Camila sufre porque su mamá no la apoya en su carrera de belleza

Camila estudió contabilidad porque la obligaron, pero terminó haciendo videos sobre belleza y los comparte en internet. ¿Por qué no la apoya su mamá?

Videos,
Acércate a Rocío

Camila revela que estudió una carrera universitaria porque la obligaron, pues le dijeron que, si se dedicaba a cosas relacionadas a la belleza, ‘se moriría de hambre’. A Camila no le duele la crítica, le duele el desprecio de su mamá; asegura que su mamá es su mayor ‘hater’ porque, para su mamá, todo lo que hace Camila está mal; especialmente los videos sobre belleza que comparte en internet.

Videos