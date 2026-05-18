¡Le cuentan intimidades! Carmen asegura que su cuñado es bueno por las intimidades que le cuenta su hermana
Carmen asegura que su hermana es plena y feliz porque le ha contado muchas intimidades indecorosas. ¿Será que el conflictivo es el novio de su sobrina?
Carmen, hermana de Isabel, entra a la clínica de emociones regañando a Sonia y explica que a ella le enseñaron que la familia es lo más importante y no se explica por qué Sonia le falta el respeto a Isabel, su hermana. ¿Será que mutuamente se faltan al respeto? Carmen le echa toda la culpa al novio de su sobrina Sonia, pero no ve con malos ojos la nueva relación que tiene su hermana, pues le ha contado cosas muy íntimas.