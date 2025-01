Acércate a Rocío: Resumen sobre convivencia y deudores alimentarios

Uno de los temas de mayor trascendencia en la clínica de emociones de Rocío Sánchez Azuara tiene que ver con el bienestar del núcleo familiar. Es por ello que el abogado Mario Herrera ha compartido algunos consejos en temas de deudores alimentarios y reglas de convivencia, mismas que en un momento dado podrían condicionar la vivienda de los hijos mayores de edad que viven con sus padres. Esta es la opinión de los especialistas de Acércate a Rocío.

¿Quién es deudor alimentario?

Un deudor alimentario es aquella persona que no ha cumplido con su obligación de proporcionar alimentos. Des del punto de vista del abogado Mario Herrera, existen muchos casos en los que los deudores alimentarios prefieren perder su trabajo antes que cumplir con su deuda alimentaria. Así lo compartió en el siguiente video.

¿Cómo sacar legalmente a un hijo de la casa?

En ocasiones, la estabilidad de un núcleo familiar se ve amenazada cuando no se cumplen las reglas de convivencia; es entonces cuando los hijos prefieren abandonar su casa o bien, cuando los padres prefieren que sus hijos ya no vivan con ellos. En la clínica de emociones, Mario Herrera puntualizó que las reglas de convivencia de un hogar las pone la propietaria o el propietario. Cualquier invitado o invitada a la casa (como las parejas de los hijos sin ser concubinos), deberá salir del domicilio en caso de no acatar las reglas de la casa (como aportar dinero para los gastos de la casa). Así lo detalló en Acércate a Rocío.

Si uno de los hijos, siendo mayor de edad, no quiere seguir las reglas de convivencia, también tendrá que salir del domicilio. Incluso, el propietario puede pedir apoyo de la policía para sacar de su domicilio a los mayores de edad que no acaten sus reglas de convivencia.

En caso de que te encuentres en una situación similar, no olvides que siempre debes consultar a los especialistas, pues sólo ellos estarán calificados para ayudarte a tomar las mejores decisiones para ti y tu familia.