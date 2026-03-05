Delaté a mi suegra | Programa del 5 de marzo 2026 de Acércate a Rocío

Nancy sorprendió a su suegra siendo infiel y no dudó en delatarla. A pesar de las pruebas, Judith lo negó todo, pero después confesó la verdad y reveló que Roberto, su esposo, la ha violentado durante años. Por su parte, Roberto también acepta que ha salido con otras, pero lo ha hecho porque Judith ya no se arregla. ¿Llegarán a alguna solución para este enredo amoroso?