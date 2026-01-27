¿Vivirá de amor toda su vida? La hija de Diana es una fracasada porque vive con un trovador
Diana asegura que su yerno es un zángano que no pudo pagar el parto de su nieto por trabajar cantando en los camiones. ¿Teme que se repita la historia?
A Diana le da mucho coraje ver que su hija Yessenia se involucró con un ‘don nadie’, pues a su lado nunca le faltó nada y ahora vive en una pocilga con muchas carencias. Diana advierte que el peor error de Yessenia fue haber truncado su carrera por un mediocre trovador como Andros y sentencia que su relación ya es un fracaso.