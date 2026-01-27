¿Vivirá de amor toda su vida? La hija de Diana es una fracasada porque vive con un trovador

A Diana le da mucho coraje ver que su hija Yessenia se involucró con un ‘don nadie’, pues a su lado nunca le faltó nada y ahora vive en una pocilga con muchas carencias. Diana advierte que el peor error de Yessenia fue haber truncado su carrera por un mediocre trovador como Andros y sentencia que su relación ya es un fracaso.