“Dianita pasó a ser lo más sagrado para ella"; Esthela la hermana de Rosalba no está de acuerdo que le prohíban ver a su nieta
Por querer cumplir con una manutención mensual de más de cinco mil pesos, Rosalba tuvo que recurrir a una medida extrema que fue apoyada por su hermana Esther.
Esther, hermana de Rosalba, pide que cesen los señalamientos y permitan que su familia conviva con Dianita. Asegura que Rosalba siempre ha cumplido con la manutención, aunque Tamara y Aurora ignoran que el dinero provino de la venta de la casa heredada por ambas hermanas