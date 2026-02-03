Fernanda le da dinero a su madre biológica, aunque la haya abandonado recién nacida

Para Fernanda, Sara no es nada, sólo es una persona ‘equis'; sin embargo, Fernanda le da dinero a Sara porque tiene buen corazón. Sara, la mamá de Fernanda, cree que porque la parió ahora tiene que agradecerle y convivir con ella; además, se atreve a decir que es su mamá aunque nunca la vio. Fernanda le pide a Sara que salga de sus vidas, pues sólo llegó a ocasionar problemas. Rocío Sánchez Azuara hace un esfuerzo grande por tratar de hacer entrar en razón a Sara.