¡La quieren correr! Isabel sufre las consecuencias de heredar en vida

Isabel revela que su hija la quiere sacar de su casa para meter a su novio; asegura que ella cooperó para pagar la casa de su hija. ¿Será que tiene algún derecho o la pueden sacar así porque sí? Para Isabel, todo se complicó desde que la sometieron a una cirugía y la situación empeoró cuando tomó malas decisiones sobre los inmuebles que heredó en vida. Además, Isabel confiesa que su hija no ve con buenos ojos que ella tenga novio. ¿Será porque utiliza la casa de su hija como bodega?