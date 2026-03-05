"¡Somos como hermanos!”, Judith pide que no la malinterpreten por salir con otro que no es su esposo

Judith siempre supo que su nuera es una chismosa; por eso nunca se han llevado bien. Pero nunca se imaginó que la “infeliz” quisiera separarla de su marido para quedarse con él. Ahora Judith entiende por qué Roberto tiene tantas consideraciones con esa chismosa y asegura que a él sólo le está pagando con la misma moneda. Judith explica quién es el hombre con quien la sorprendió su nuera y pide que no la malinterpreten; eventualmente saldrá la verdad a la luz.