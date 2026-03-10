¡Karen quiere alejar a su hija y a su nieto de Gerson y su amante!
Al enterarse de la penosa situación en la que vive su hija y su nieto, Karen advierte que se la llevará a vivir con ella. ¿Tomará acciones legales?
Karen, mamá de Yazmín, se entera de todo lo que ha sucedido con su hija, Gerson y el amante de él. Advierte que alejará a su hija y a su nieto de todo eso. Mientras explica de qué manera solventará los gastos que se generen, recibe asesoría legal para tomar acciones y proteger económicamente a su nieto.