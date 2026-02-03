Le crie a su hija y me traicionó | Programa del 3 de febrero 2026 de Acércate a Rocío

Luego de que Rocío da buenas noticias sobre el avance del caso de Nancy, quien fue diagnosticada con cáncer de mama, recibe en el la clínica de emociones a Diana, quien comparte cómo fue que, a los doce años, tuvo que hacerse cargo de su sobrina. Ahora, Sara, la hermana de Diana, regresó a sus vidas y todo se ha complicado. Además de que Sara le pide dinero a Fernanda, su hija, se metió con el marido de Diana. Ahora, el marido de Diana está arrepentido y Sara queda ventilada por sus malas costumbres. ¿Qué solución encontrarán en la clínica de emociones?