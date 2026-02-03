Le crie a su hija y me traicionó | Programa del 3 de febrero 2026 de Acércate a Rocío
Desde los doce años, Diana crio a la hija de su hermana y ahora que Sara regresó, ha puesto todo de cabeza. ¡Hasta se metió con el marido de su hermana!
Luego de que Rocío da buenas noticias sobre el avance del caso de Nancy, quien fue diagnosticada con cáncer de mama, recibe en el la clínica de emociones a Diana, quien comparte cómo fue que, a los doce años, tuvo que hacerse cargo de su sobrina. Ahora, Sara, la hermana de Diana, regresó a sus vidas y todo se ha complicado. Además de que Sara le pide dinero a Fernanda, su hija, se metió con el marido de Diana. Ahora, el marido de Diana está arrepentido y Sara queda ventilada por sus malas costumbres. ¿Qué solución encontrarán en la clínica de emociones?