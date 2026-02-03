inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Le crie a su hija y me traicionó | Programa del 3 de febrero 2026 de Acércate a Rocío

Desde los doce años, Diana crio a la hija de su hermana y ahora que Sara regresó, ha puesto todo de cabeza. ¡Hasta se metió con el marido de su hermana!

Videos,
Acércate a Rocío

Luego de que Rocío da buenas noticias sobre el avance del caso de Nancy, quien fue diagnosticada con cáncer de mama, recibe en el la clínica de emociones a Diana, quien comparte cómo fue que, a los doce años, tuvo que hacerse cargo de su sobrina. Ahora, Sara, la hermana de Diana, regresó a sus vidas y todo se ha complicado. Además de que Sara le pide dinero a Fernanda, su hija, se metió con el marido de Diana. Ahora, el marido de Diana está arrepentido y Sara queda ventilada por sus malas costumbres. ¿Qué solución encontrarán en la clínica de emociones?

Videos