Le di casa y ya se le olvidó | Programa del 18 de mayo 2026 de Acércate a Rocío

Isabel acusa a su hija de querer correrla de su casa por influencia del novio de Isabel; Sonia no lo niega, pero aclara que la quiere fuera de su casa porque se ha vuelto insoportable desde que tiene novio. Luis, el novio de Sonia, siente pena por su novia; la hermana de Isabel le reclama a Sonia y el novio de Isabel revela que paga renta por utilizar la casa de Sonia. ¿A quién le paga? ¿Podrían correrlo de casa de Sonia?