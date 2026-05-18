¡Es una aferrada! Luis siente pena porque corrieron a su suegra de casa de su novia
Luis sabe que no debería meterse en el conflicto entre su novia y su suegra, pero acusa al novio de su suegra de conductas impropias en casa de Sonia.
Luis, novio de Sonia, confiesa que siente pena por su suegra porque la corrieron de casa de Sonia y sigue de aferrada. Asegura que Sonia ya le ha explicado a su mamá por qué la quiere fuera de su casa; Luis sabe que no debería meterse, pero lo hace porque le importa la tranquilidad de su novia. Luis es taxista y asegura que ha visto al novio de su suegra bebiendo en casa de Sonia; Isabel lo niega y dice que su novio sólo guarda su mercancía.