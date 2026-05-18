¡Es una aferrada! Luis siente pena porque corrieron a su suegra de casa de su novia

Luis, novio de Sonia, confiesa que siente pena por su suegra porque la corrieron de casa de Sonia y sigue de aferrada. Asegura que Sonia ya le ha explicado a su mamá por qué la quiere fuera de su casa; Luis sabe que no debería meterse, pero lo hace porque le importa la tranquilidad de su novia. Luis es taxista y asegura que ha visto al novio de su suegra bebiendo en casa de Sonia; Isabel lo niega y dice que su novio sólo guarda su mercancía.