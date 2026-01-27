Mi suegra me desprecia | Programa del 27 de enero 2026 de Acércate a Rocío
Andros asegura que su suegra lo desprecia por cantar en los camiones, pero él no ha querido tomar un empleo más estable. ¿Hasta dónde aguantará la situación su pareja?
Andros conoció a Yessenia en una fiesta y se enamoraron a primera vista. Sin embargo, la mamá de Yessenia se opone a su relación porque él es un trovador que vive de cantar en los camiones. Diana ha cometido graves fallas con tal de cuidar a su hija, quien le suplica que no se meta más en su relación. El hermano de Yessenia le ha ofrecido empleo a Andros, pero él no está dispuesto a hacer otra cosa que no sea cantar en los camiones. ¿Debería replantear su camino?