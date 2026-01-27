Mi suegra me desprecia | Programa del 27 de enero 2026 de Acércate a Rocío

Andros conoció a Yessenia en una fiesta y se enamoraron a primera vista. Sin embargo, la mamá de Yessenia se opone a su relación porque él es un trovador que vive de cantar en los camiones. Diana ha cometido graves fallas con tal de cuidar a su hija, quien le suplica que no se meta más en su relación. El hermano de Yessenia le ha ofrecido empleo a Andros, pero él no está dispuesto a hacer otra cosa que no sea cantar en los camiones. ¿Debería replantear su camino?