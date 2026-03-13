¡Inaudito! Micaela no entiende cómo su papá quiere a su nuera como mujer

La cuñada de Micaela resultó ser una ‘mosquita muerta’, pues se la pasa atendiendo a su papá como si fuera su marido y lo hace para sacarle su dinero. Ahora, ya puso a su papá en su contra porque la quiere correr de la casa. Micaela está muy molesta porque dice que Dalila no está respetando la memoria de su hermano y no entiende por qué o le pone un alto a su papá. ¿Será que Micaela quiere que Dalila y sus hijos se vayan de su casa?