¡Inaudito! Micaela no entiende cómo su papá quiere a su nuera como mujer
Micaela no puede creer que su papá quiera a su nuera como mujer, pero no entiende por qué Dalila no le pone un alto. ¿Será que Micaela la quiere lejos?
La cuñada de Micaela resultó ser una ‘mosquita muerta’, pues se la pasa atendiendo a su papá como si fuera su marido y lo hace para sacarle su dinero. Ahora, ya puso a su papá en su contra porque la quiere correr de la casa. Micaela está muy molesta porque dice que Dalila no está respetando la memoria de su hermano y no entiende por qué o le pone un alto a su papá. ¿Será que Micaela quiere que Dalila y sus hijos se vayan de su casa?