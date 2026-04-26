Me ocultó su vida sexual en internet | Programa del 25 de abril 2026

En la emisión de hoy sábado 25 de abril 2026 en Acércate a Rocío al Límite llega Tony para hablar de un caso personal por el que está atravesadno con su novia Mika, ya que, después de dos años de relación descubrió que su pareja vende material sexual a través de intert, algo que él no perdonaya que no es lo correcto. Sin embarfo, Mika asegura que de ahí sale para comparle cosas materiales a él y porque además le gusta hacer ese tipo de material En qué terminará esta historia?.