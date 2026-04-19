Su abuela nos está extorsionando | Programa del 18 de abril 2026

En la emisión de este sábado 18 de abril 2026 en Acércate a Roció al Límite llegó Cristian al foro para denunciar a la abuela de Ximena, quien es su novia, pues ya que recientemente esta extorsionando a la joven pareja con difundir una fotografía donde se les ve teniendo relaciones sexuales. Doña Paulina, asegura que si no le dan 5 mil pesos va a mostrarle el material a Don Eder, papá de Ximena. ¿En qué terminará este caso?.