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Su abuela nos está extorsionando | Programa del 18 de abril 2026

Un caso de conflicto familiar y presuntas amenazas sacude el foro del programa. La situación mantiene en expectativa a la audiencia por su desenlace.

En la emisión de este sábado 18 de abril 2026 en Acércate a Roció al Límite llegó Cristian al foro para denunciar a la abuela de Ximena, quien es su novia, pues ya que recientemente esta extorsionando a la joven pareja con difundir una fotografía donde se les ve teniendo relaciones sexuales. Doña Paulina, asegura que si no le dan 5 mil pesos va a mostrarle el material a Don Eder, papá de Ximena. ¿En qué terminará este caso?.

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Rocío Sánchez | La Isla

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