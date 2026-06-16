Roberto asegura que nunca desamparó a sus familias, pero enfrenta cuestionamientos por el apoyo a sus hijas

Roberto afirmó que, a pesar de las dificultades económicas que enfrentó a lo largo de los años, siempre procuró apoyar a sus familias y nunca las dejó desamparadas. Sin embargo, sus declaraciones despertaron cuestionamientos cuando reconoció que no pudo cubrir los estudios profesionales de una de sus hijas debido a la falta de recursos. La controversia surgió porque, según se expuso durante la conversación, otras de sus hijas sí recibieron apoyo para concluir sus carreras universitarias. Estas diferencias han provocado un intenso debate familiar sobre la equidad, las oportunidades y las decisiones que se tomaron en distintos momentos de su vida.

