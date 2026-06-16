Lucrecia sale en defensa de Gisel y exige respeto para su sobrina

La controversia familiar sumó un nuevo capítulo con la participación de Lucrecia, hermana de Roberto, quien decidió alzar la voz para defender a su sobrina Gisel. Durante la discusión, Lucrecia expresó su preocupación por la forma en que se ha tratado a la joven y pidió que se le brinde respeto, independientemente de las diferencias existentes entre los miembros de la familia. Sus declaraciones añadieron una nueva perspectiva al conflicto y dejaron claro que también existen familiares dispuestos a respaldar a Gisel en medio de la disputa. El intercambio de opiniones volvió a evidenciar las tensiones que persisten dentro de esta compleja historia familiar.

