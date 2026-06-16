Isabel es señalada de querer quedarse con todo el patrimonio familiar

La tensión familiar continúa creciendo luego de que surgieran señalamientos contra Isabel, esposa de Roberto. Según las acusaciones presentadas por algunos integrantes de la familia, existiría una disputa relacionada con el patrimonio y los bienes acumulados a lo largo de los años. Mientras una parte sostiene que Isabel busca quedarse con la totalidad de los bienes, otros defienden su postura y aseguran que tiene derecho a proteger su futuro. En medio de versiones encontradas, el conflicto ha abierto un intenso debate sobre herencias, derechos familiares y la manera en que deben resolverse este tipo de diferencias.

