uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Ana sale en defensa de sus hijos tras una fuerte confrontación familiar

La madre asegura que sus hijos no deben verse afectados por los conflictos entre los adultos y exige respeto para su familia.

Ana decidió intervenir en medio de la polémica familiar para defender a sus hijos tras una serie de confrontaciones que han aumentado la tensión entre los involucrados. Durante la discusión, expresó su inconformidad por diversas situaciones que, según su versión, han afectado a sus hijos y pidió que se les trate con respeto, independientemente de los conflictos existentes entre los adultos. El enfrentamiento volvió a poner sobre la mesa temas sensibles relacionados con las relaciones familiares, las responsabilidades de cada integrante y el impacto que estas disputas pueden tener en los hijos. Mientras cada parte expone su versión de los hechos, la controversia continúa generando debate.

Videos